Я моложе и красивее. Лопес бросил вызов Кроуфорду после победы над Ортисом

Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес

В ночь с 8 на 9 февраля в Лас-Вегасе (США) чемпион мира по версии WBO в суперлегком весе (до 63,503 кг) Теофимо Лопес (20-1, 13 КО) успешно защитил свой пояс в поединке с Джемейном Ортисом (17-2-1, 8 КО).

12-раундовый бой проходил в равной борьбе и пришел к подсчету судейских записок. Все судьи единогласно отдали победу Тео Лопесу с небольшим перевесом: 117-111, 115-113, 115-113.

После боя Теофимо заявил, что собирается подняться в полусредний вес (до 66,678 кг), чтобы сразиться с одним из лучших боксеров современности Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO).

«Дальше меня ждет слава. Никто из этих парней не хочет со мной драться. Я буду драться с Теренсом Кроуфордом в полусреднем весе. Я здесь, я готов. Я всегда был готов. Я моложе, красивее и двукратный чемпион в 25 лет», – сказал Лопес.

sport.ua