Следить

Бокс

Источник: Хейни и Райан Гарсия договорились о поединке

Getty Images/Global Images Ukraine

Действующий чемпион мира в первом легком весе по версии WBC Девин Хейни и бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия достигли договоренности о проведении поединка.

ESPN утверждает, что боксеры-легковесы сойдутся в ринге 20 апреля этого года. Поединок состоится в Лас-Вегасе.

Хейни в своем последнем бою 9 декабря 2023 года выиграл у Реджиса Прогрейса единогласным решением судей. А перед этим он в мае Девин победил Василия Ломаченко.

Райан Гарсия, в свою очередь, 2 декабря прошлого года победил Оскара Дуарте техническим нокаутом в восьмом раунде.

sport.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Георгиев сделал 9 сэйвов и выграл 100 тысяч долларов в конкурсе на Матче звезд НХЛ

Футбол

Жирона не обыграла Реал Сосьедад, гол Яремчука помог Валенсии одолеть Альмерию: результаты матчей 23 тура Ла-Лиги

Теннис

Терещук вышел на второе место среди капитанов сборной Украины и другие статистические итоги матча против США в Кубке Дэвиса

Футбол

Российский форвард Кучеров не попал в Топ-8 в конкурсах на Матче звезд НХЛ

Баскетбол

Перформанс тижня в Суперлізі: Закурдаєв знову запалив проти «Запоріжжя» – це його улюблений суперник у сезоні

Бокс

Красюк рассказал о потенциально новом сопернике Усика на бой 17 февраля

Футбол

Хобленко подписал полноценный контракт с ЛНЗ

Баскетбол

Кумінга вгатив потужний данк в матчі проти «Мемфіса». Камери впіймали геніальну реакцію Стефа Каррі

Баскетбол

Вихованець футбольного «Ньюкасла» дебютував у НБА. До 14 років він взагалі не займався баскетболом

Бокс

Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс