Источник: Хейни и Райан Гарсия договорились о поединке

Getty Images/Global Images Ukraine

Действующий чемпион мира в первом легком весе по версии WBC Девин Хейни и бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия достигли договоренности о проведении поединка.

ESPN утверждает, что боксеры-легковесы сойдутся в ринге 20 апреля этого года. Поединок состоится в Лас-Вегасе.

Хейни в своем последнем бою 9 декабря 2023 года выиграл у Реджиса Прогрейса единогласным решением судей. А перед этим он в мае Девин победил Василия Ломаченко.

Райан Гарсия, в свою очередь, 2 декабря прошлого года победил Оскара Дуарте техническим нокаутом в восьмом раунде.

sport.ua