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Бокс

Кроуфорд жестко отреагировал на вызов Лопеса

boxing-social.com. Теофимо Лопес и Теренс Кроуфорд

Чемпион мира WBA, WBC и WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) отреагировал на слова обладателя пояса WBO в суперлегком весе Теофимо Лопеса (20-1, 13 КО), который вызвал его на бой.

«Говорил обо мне всякую ерунду и проиграл. Как я и говорил ему, сосредоточься на том, с кем ты дерешься, а не на мне. Теофимо, давай по новой, болван.

Он получил подарок и знает об этом, поэтому и плачет.

Бой в договорном весе? Этот парень сумасшедший, но он знает, как это работает. Он просто пытается использовать мое имя для продвижения», – сказал Кроуфорд.

В ночь с 8 на 9 февраля в Лас-Вегасе (США) Теофимо Лопес (20-1, 13 КО) успешно защитил свой пояс в поединке с Джемейном Ортисом (17-2-1, 8 КО).

12-раундовый бой проходил в равной борьбе и пришел к подсчету судейских записок. Все судьи единогласно отдали победу Тео Лопесу с небольшим перевесом: 117-111, 115-113, 115-113.

sport.ua

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