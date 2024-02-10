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Официально: Хэйни и Райан Гарсия сойдутся в ринге в апреле этого года

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Официально объявлено, что действующий чемпион WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хейни и бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия проведут бой 20 апреля.

Поединок состоится в Лас-Вегасе.

Боксеры разыграют титул, которым владеет Хэйни.

Напомним, Хейни в своем последнем бою 9 декабря 2023 года выиграл у Реджиса Прогрейса единогласным решением судей. А перед этим он в мае Девин победил Василия Ломаченко.

Райан Гарсия, в свою очередь, 2 декабря прошлого года победил Оскара Дуарте техническим нокаутом в восьмом раунде.

sport.ua

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