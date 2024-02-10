Бокс
Официально: Хэйни и Райан Гарсия сойдутся в ринге в апреле этого года
Официально объявлено, что действующий чемпион WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хейни и бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия проведут бой 20 апреля.
Поединок состоится в Лас-Вегасе.
Боксеры разыграют титул, которым владеет Хэйни.
Напомним, Хейни в своем последнем бою 9 декабря 2023 года выиграл у Реджиса Прогрейса единогласным решением судей. А перед этим он в мае Девин победил Василия Ломаченко.
Райан Гарсия, в свою очередь, 2 декабря прошлого года победил Оскара Дуарте техническим нокаутом в восьмом раунде.