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Странная реакция. Уайлдер нашел позитив в том, что его побил Паркер

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер поделился мнением о своем поражении в бою с экс-обладателем пояса WBO Джозефом Паркером.

«Последний бой показал, где я нахожусь и где должен находиться. Если бы я одержал победу, то это ничего бы мне не дало, я бы делал на тренировках то, что и раньше. Я бы ничего не изменил. Так что нет худа без добра. Это был скучный поединок, в котором ничего не случилось.

Я на следующий день вернулся в зал. Я не был на ринге почти два года, провел только один раунд, а затем вышел биться с парнем, который сохранял активность. Это только малая часть того, что я могу продемонстрировать, и при этом у меня было меньше трех недель на подготовку», – заявил Уайлдер.

Как известно, Деонтей Уайлдер, будучи фаворитом, проиграл Джозефу Паркеру разгромным решением судей в поединке, который состоялся 23 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее Уайлдер бросил вызов украинцу Александру Усику.

sport.ua

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