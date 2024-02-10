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Теофимо Лопес – Джемейн Ортис. Статистика ударов

Getty Images/Global Images Ukraine. Джемейн Ортис и Теофимо Лопес

В ночь с 8 на 9 февраля в Лас-Вегасе (США) чемпион мира по версии WBO в суперлегком весе Теофимо Лопес (20-1, 13 КО) успешно защитил свой пояс в поединке с Джемейном Ортисом (17-2-1, 8 КО).

12-раундовый бой проходил в равной борьбе и пришел к подсчету судейских записок. Все судьи единогласно отдали победу Тео Лопесу с небольшим перевесом: 117-111, 115-113, 115-113.

По данным системы CompuBox, Ортис выбросил немного больше ударов, но с чуть меньшей точностью. По донесенным до цели силовым ударам чемпион чуть обошел претендента (66 против 60).

Теофимо Лопес – Джемейн Ортис. Статистика ударов

sport.ua

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