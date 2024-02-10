ВИДЕО. Гарсия и Хейни устроили потасовку после подписания контракта

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Действующий чемпион WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни (31-0, 15 KO) и бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (24-1, 20 KO) устроили потасовку после подписания контракта на бой.

При встрече боксеры устроили словесную перепалку, но Гарсия не выдержал и толкнул будущего соперника. Девин попытался наброситься на Райана, но их вовремя растащили более габаритные охранники.

После этого не выдержали нервы у отца и тренера Девина Хейни Билла, но и он не смог пробиться через заслон охранников. Также его останавливали и члены команды Девина.

sport.ua