Дерек ЧИСОРА: «Если Фьюри оказался в нокдауне в спарринге, то всем плевать»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский боксер Дерек Чисора (34-13, 23 KO) отреагировал на информацию о том, что обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) падал во время спаррингов перед боем с чемпионом мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Если Тайсон оказался в нокдауне в спарринге, то всем плевать. Поэтому это и называется тренировка, спарринг. Это называют спаррингом, потому что боксеры используют 22-унцовые перчатки и шлемы.

Ты спаррингуешь в понедельник, в среду, в пятницу. Ты устаешь. Ты просто пытаешься должным образом настроиться и подготовить свое тело к настоящему поединку. Прежде всего, спросите у Джонни Нельсона, сколько раз он оказывался в нокдауне в спарринге», – сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Бой, который должен был состояться 17 февраля, отложен. Новая дата поединка между Усиком и Фьюри – 18 мая 2024 года.

sport.ua