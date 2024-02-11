Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»

boxing-social.com. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Двукратный чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер (31-4-1, 17 KO) повторил, что знал, что бой между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) не состоится.

«Нет ничего пророческого в том, что я сказал вам, ребята, что Усик не выйдет на ринг с Тайсоном Фьюри. Просто я знаю эту игру, я знаю этот спорт, я знаю, на что я смотрю.

Я не думал, что это произойдет из-за рассечения или чего-то еще, это то, что есть. Я говорил вам, что бой не состоится, особенно в ту дату, когда его нам продали.

Откуда я знаю? Я смотрю на Тайсона Фьюри, который немного старше, он сделал достаточно в спорте, чтобы уйти на пенсию, сегодня, вчера. Он не хочет выходить на ринг с таким парнем, как Усик, а если и выйдет, то только после того, как будет готов», – сказал Портер.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. новой датой для объединительного боя выбрано 18 мая. В случае, если он не состоится в указанную дату вновь по вине Фьюри, британца ожидает многомиллионный штраф.

sport.ua