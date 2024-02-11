Кишон Дэвис уничтожил опытного Хосе Педрасу

Getty Images/Global Images Ukraine. Кейшон Девіс

В Лас-Вегасе, Невада, на арене Michelob Ultra Arena сошлись опытный пуэрториканец Хосе Педраса (29-6-1) и американский проспект Кишон Дэвис (10-0).

С самого начала поединка Кишон выглядел лучше, а после третьего раунда его преимущество и вовсе стало доминирующим.

Следующие раунды Хосе боролся, но его соперник попадал чаще. Все это привело к тому, что в шестом раунде рефери не выдержал и остановил бой.

24-летний боксер был лучше Хосе во всех топовых статистических метриках, поэтому и одержал заслуженную победу.

sport.ua