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Кишон Дэвис уничтожил опытного Хосе Педрасу

Getty Images/Global Images Ukraine. Кейшон Девіс

В Лас-Вегасе, Невада, на арене Michelob Ultra Arena сошлись опытный пуэрториканец Хосе Педраса (29-6-1) и американский проспект Кишон Дэвис (10-0).

С самого начала поединка Кишон выглядел лучше, а после третьего раунда его преимущество и вовсе стало доминирующим.

Следующие раунды Хосе боролся, но его соперник попадал чаще. Все это привело к тому, что в шестом раунде рефери не выдержал и остановил бой.

24-летний боксер был лучше Хосе во всех топовых статистических метриках, поэтому и одержал заслуженную победу.

sport.ua

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