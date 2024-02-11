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Менеджер Усика отреагировал на информацию о том, что в лагере Фьюри «крот»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эгис Климас, Александр Усик и Александр Красюк

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас отреагировал на информацию о том, что в лагере будущего соперника украинца Тайсон Фьюри есть «крот»:

«Ты можешь убежать, но не можешь спрятаться. Правда всегда выходит наружу, с информаторами или без них.

3 месяца дополнительного времени могут ему помочь, а могут навредить, увидим», – написал Климас в Twitter.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. новой датой для объединительного боя выбрано 18 мая.

sport.ua

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