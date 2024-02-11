Следить

Бокс

Промоутер: «Победа над Усиком закроет вопрос величия Фьюри в боксе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Промоутер Эдди Хирн уверен, что в случае победы над Александром Усиком боксер Тайсон Фьюри станет величайшим супертяжем нынешнего поколения.

«Я очень уважаю Усика, но хочу увидеть победу британца. Усик – невероятный боксер и человек, но я хочу видеть победу британца Фьюри. Это бой, который сделает его великим».

«Его победа над Кличко была невероятной, победа на Уайлдером – не такой убедительной, по крайней мене для меня. Но успех в поединке с Усиком закроет вопрос с тем, является ли Тайсон величайшим супертяжем поколения», — уверен Хирн.

Бой за все титулы супертяжелого веса состоится 18 мая.

sport.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ

Баскетбол

Вболівальник «Маямі» під час суперечки назвав Вестбрука «хлопчиком». Йому довелося покинути трибуну

Бокс

Промоутер: «Победа над Усиком закроет вопрос величия Фьюри в боксе»

Футбол

Мичел: Когда ты сталкиваешься с кем-то такого высокого уровня, ты осознаешь реальность

Теннис

Марсель. Димитров четвертый раз победил Хачанова, Умбер обыграл действующего чемпиона турнира на пути в финал

Футбол

Реал с Луниным разгромил Жирону Довбика и Цыганкова: результаты 24 тура Ла-Лиги

Автоспорт

В Honda начинают отмечать 60-летие участия в Формуле 1

Футбол

«Детройт» в овертайме обыграл «Ванкувер» в НХЛ

Бокс

Безумная сумма. Красюк рассказал, сколько стоят билеты на бой Усик – Фьюри

Футбол

Пока что первые в АПЛ. Ливерпуль — Бернли 3:1. Видеообзор матча

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Пятерым канадским хоккеистам грозит по 25 лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Футбол

Жирона не обыграла Реал Сосьедад, гол Яремчука помог Валенсии одолеть Альмерию: результаты матчей 23 тура Ла-Лиги

Бокс

Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»

Баскетбол

БИПА сенсационно вырвала победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET

Футбол

Египет уволил главного тренера после провала на Кубке Африки

Баскетбол

Матчі тижня в Суперлізі: крутий даблхедер у Южному (так!) – битви за місце в топ-четвірці та зоні плей-оф

Футбол

Лион минимально переиграл Лилль: результаты 1/8 Кубка Франции

Бокс

Теофимо ЛОПЕС: «Знаю, что нужно для победы, Я умру на ринге, если придется»

Бокс

ВИДЕО. Реакция Усика на травму Фьюри и перенос боя

Футбол

Верес сыграл вничью с Люнгбю в спарринге

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс