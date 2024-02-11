Промоутер: «Победа над Усиком закроет вопрос величия Фьюри в боксе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Промоутер Эдди Хирн уверен, что в случае победы над Александром Усиком боксер Тайсон Фьюри станет величайшим супертяжем нынешнего поколения.

«Я очень уважаю Усика, но хочу увидеть победу британца. Усик – невероятный боксер и человек, но я хочу видеть победу британца Фьюри. Это бой, который сделает его великим».

«Его победа над Кличко была невероятной, победа на Уайлдером – не такой убедительной, по крайней мене для меня. Но успех в поединке с Усиком закроет вопрос с тем, является ли Тайсон величайшим супертяжем поколения», — уверен Хирн.

Бой за все титулы супертяжелого веса состоится 18 мая.

sport.ua