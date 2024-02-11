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Бокс

Теофимо Лопес – Джемейн Ортис. Бой за титул WBO. Видеобзор поединка

Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Лопес

В ночь с 8 на 9 февраля в Лас-Вегасе (США) прошло шоу бокса с чемпионским поединком.

Чемпион мира по версии WBO в суперлегком весе Теофимо Лопес (19–1, 13 КО) успешно защитил свой пояс в поединке с Джемейном Ортисом (17–1–1, 8 КО).

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12-раундовый бой проходил в равной борьбе и пришел к подсчету судейских записок. Все судьи единогласно отдали победу Тео Лопесу с небольшим перевесом.

Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса

Теофимо Лопес (США) – Джемейн Ортис (США) – UD 12 (117–111, 115–113, 115–113)

Видеообзор боя

sport.ua

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