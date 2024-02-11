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Теофимо Лопес прокомментировал неубедительную победу над Ортисом

Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес (справа)

Чемпион мира по версии WBO в суперлегком весе Теофимо Лопес (20-1, 13 КО) прокомментировал победу над Джемейном Ортисом (17-2-1, 8 КО).

«Мы ни на секунду не можем упрекать бойцов, которые не хотят выходить в ринг и сражаться. Идя на бой, вы готовы пролить кровь, пот и слезы. Есть три кодекса поведения и награда Шугара Рэя Робинсона. Если ты не готов к такой жизни, убирайся из моего спорта. Я – чемпион. Я проливаю за это кровь, пот и я плачу за это каждый раз.

Я старался сделать все, что в моих силах, для людей. Я даже пытался боксировать в на задней ноге, но Ортис не захотел. Любой, кто хочет выйти на ринг, давайте подеремся. Я – чемпион, я – король, а король остается королем», – сказал Лопес.

Отметим, что все судьи единогласно отдали победу Тео Лопесу с небольшим перевесом: 117-111, 115-113, 115-113.

sport.ua

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