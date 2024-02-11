В тренировочном лагере Фьюри был «крот», его уже ищут

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Спенсер Браун, входящий в команду менеджмента действующего чемпиона WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри, признался, что считает правдивыми слухи о том, что в лагере боксера есть предполагаемый «крот», который сливает информацию о происходящем.

«Джонни Нельсон имеет «крота» в нашем лагере. Мы изучаем каждую нору, потому что где-то там есть крот. Нам необходима помощь гестапо, чтобы найти стукача. В лагере есть информатор. У меня есть один конкретный подозреваемый.

Кто бы ни был стукачом, он был не очень хорошим стукачом, потому что все передал неправильно. Опетайя, нокаутировавший Тайсона, – это извержение Везувия в полдень. Этого просто не было. Тайсон был в огне. После боя я отпраздновал его чизкейком. Вот насколько хорош был спарринг.

Конечно, я верю в существования «крота». Кто-то такой был в лагере», – сказал Браун.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. новой датой для объединительного боя выбрано 18 мая. В случае, если он не состоится в указанную дату вновь по вине Фьюри, британца ожидает многомиллионный штраф.

sport.ua