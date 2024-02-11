ВИДЕО. Шираз не заметил Уильямса в бою за титул WBC Silver

Хамза Шираз (справа). МЕГОГО

В Лондоне на Copper Box Arena состоялся титульный бой в среднем весе за пояса WBC Silver и чемпиона Британского Содружества, в котором встречались Хамза Шираз (19-0, 15 КО) и Лиам Уильямс (25-5-1, 20 КО).

Бой закончился уверенной победой Шираза . Уильямс чувствовал себя не в своей тарелке, его план на бой не сработал сразу, а импровизация приводила к болезненным контратак соперника. Как следствие тренер Уильямса еще в первом раунде остановил бой.

Напомним, недавно Хамза Шираз в похожем стиле победил украинца Дмитрия Митрофанова.

sport.ua