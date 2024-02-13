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Брат Фьюри рассказал о том, что произошло во время спарринга с Опетая

boxing-social.com. Тайсон Фьюри и Джей Опетая

Брат британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри Шейн раскрыл подробности недавнего тренировочного лагеря Цыганского короля после слухов о том, что во время спаррингов его уронил на настил чемпион мира в крузервейте Джей Опетайя.

«Я могу заверить вас, что Джей никогда никого не ронял, независимо от того, бил его Тайсон или не бил, или наоборот. Если бы он избил Тайсона, я бы сказал вам, что он очень хороший человек и держит все в тайне, но я бы ничего не говорил, если бы Тайсон сделал то же самое с ним, потому что это просто истории о спаррингах.

Послушайте, это полная чушь, такого, конечно, никогда не было, но люди будут верить в то, во что хотят верить. За любой маленький кусочек негатива они могут получить просмотры. Полагаю, что это бизнес этих людей, который делают 100 видео в месяц, 85 из них – о Тайсоне.

Тайсон никогда не падал в спарринге, никогда. На ринге он выглядит так, будто у него чертовски стеклянный подбородок, но в спаррингах его никогда не роняли. Я уверен, что он видел синие вспышки и все такое, но я никогда не видел, чтобы он получил травму, шатался или падал», – сказал Шейн.

sport.ua

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