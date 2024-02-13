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Это будет супербой. Назван соперник Канело Альвареса на поединок 4 мая

Twitter. Сауль Альварес и Джермалл Чарло

Знаменитий мексиканский боксер Сауль Альварес (60–2–2, 39 КО) намекнул, кто будет его оппонентом в поединке, назначенном на 4 мая.

Канело сообщил, что следующим соперником станет «не мексиканец, а американец». Это значит, что делить ринг с ним будет Джермалл Чарло из США (33–0, 22 КО), а не Хайме Мунгия из Мексики (43–0, 34 КО), как ожидалось ранее.

Сауль Альварес будет защищать свои титулы абсолютного чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.

Американец Джермалл Чарло владеет чемпионскмм поясом WBC в среднем весе.

Ранее было официально подтверждено, что 4 мая Канело проведет 65-й поединок в профессиональном боксе.

sport.ua

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