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Главный тренер сборной Украины оценил важность боя Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Главный тренер сборной команды Украины по боксу Дмитрий Сосновский высказал мнение о значимости боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

«Выдающееся время, звездное время, потому что это первый в истории поединок, где будут объединяться четыре пояса сразу. То есть, обладатель этих поясов после поединка автоматически становится одним из выдающихся, суперстар и так далее», — заявил Сосновский.

Как известно, поединок между Усиком и Фьюри перенесен с 17 февраля на 18 мая из-за рассечения у британца.

Ранее экс-соперник Александра Усика поделился ожиданиями от боя украинца с Тайсоном Фьюри.

sport.ua

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