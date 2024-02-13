Следить

Бокс

«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Камбосос

Боксер Джордж Камбосос после двух поражений от Девина Хейни надеется победить Василия Ломаченко в битве за титул IBF легкого веса и даже стать претендентом на включение в Зал Славы.

«Я верю, что могу оказаться в Зале Славы бокса. На моем пути стоит Ломаченко, которого я намерен побить. Если сделаю это, то заслужу свой шанс в Зале Славы».

«Учитывая последние результаты, я прижат к стенке, но вы все увидите в поединке с Ломаченко», – сказал Камбосос.

Бой состоится в Австралии 12 мая.

Мечта живет. Ломаченко хочет стать абсолютным чемпионом
sport.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»

Бокс

Теофимо ЛОПЕС: «Знаю, что нужно для победы, Я умру на ринге, если придется»

Баскетбол

БИПА сенсационно вырвала победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET

Баскетбол

На Матчі зірок у Індіанаполісі ми побачимо відразу декілька дизайнів паркетів. Розповідаємо, як це стало можливим

Бокс

Промоутер: «Бой Беринчик – Наваррете состоится»

Футбол

Лион минимально переиграл Лилль: результаты 1/8 Кубка Франции

Бокс

Усик заработает за бой с Фьюри больше, чем Кличко за поединок с Поветкиным

Футбол

Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии

Теннис

Кордова. Мунар победил первого сеяного, Этчеверри в двух сетах выиграл свой стартовый матч

Футбол

Энцо Фернандес предлагает себя Барселоне

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс