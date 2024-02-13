«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Камбосос

Боксер Джордж Камбосос после двух поражений от Девина Хейни надеется победить Василия Ломаченко в битве за титул IBF легкого веса и даже стать претендентом на включение в Зал Славы.

«Я верю, что могу оказаться в Зале Славы бокса. На моем пути стоит Ломаченко, которого я намерен побить. Если сделаю это, то заслужу свой шанс в Зале Славы».

«Учитывая последние результаты, я прижат к стенке, но вы все увидите в поединке с Ломаченко», – сказал Камбосос.

Бой состоится в Австралии 12 мая.

Мечта живет. Ломаченко хочет стать абсолютным чемпионом

sport.ua