Бокс
«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко
Боксер Джордж Камбосос после двух поражений от Девина Хейни надеется победить Василия Ломаченко в битве за титул IBF легкого веса и даже стать претендентом на включение в Зал Славы.
«Я верю, что могу оказаться в Зале Славы бокса. На моем пути стоит Ломаченко, которого я намерен побить. Если сделаю это, то заслужу свой шанс в Зале Славы».
«Учитывая последние результаты, я прижат к стенке, но вы все увидите в поединке с Ломаченко», – сказал Камбосос.
Бой состоится в Австралии 12 мая.
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sport.ua