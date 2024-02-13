Бокс
Украинский тренер – о бое Усика с Фьюри: «Перебоксирует, а потом вырубит»
Бывший украинский боксер, а ныне тренер Анатолий Дудченко высказался относительно предстоящего боя между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).
— Я думаю, что Фьюри после нокдауна (в предыдущем бою с Фрэнсисом Нганну) просто пытается оттянуть время.
Рассечение? Да можно и самому себе «рассечь». Не проблема! Никаких санкций же нет!
Если ты сейчас выходишь на «пик формы», то через месяц ты уже будешь где-то на 80%. Чуваки, это все биология.
Сделать такое рассечение – это элементарно. Там же ничего нет. Даже гематомы.
И вообще. Фьюри… Усик его «вырубит». Сначала перебоксирует, а потом «вырубит». Потому что Фьюри уже сломя голову летит вниз. Это уже давно не тот Фьюри, который был раньше. Деонтей Уайлдер все-таки его конкретно так «пробил», – сказал Дудченко.