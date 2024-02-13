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Украинский тренер – о бое Усика с Фьюри: «Перебоксирует, а потом вырубит»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший украинский боксер, а ныне тренер Анатолий Дудченко высказался относительно предстоящего боя между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

— Я думаю, что Фьюри после нокдауна (в предыдущем бою с Фрэнсисом Нганну) просто пытается оттянуть время.

Рассечение? Да можно и самому себе «рассечь». Не проблема! Никаких санкций же нет!

Если ты сейчас выходишь на «пик формы», то через месяц ты уже будешь где-то на 80%. Чуваки, это все биология.

Сделать такое рассечение – это элементарно. Там же ничего нет. Даже гематомы.

И вообще. Фьюри… Усик его «вырубит». Сначала перебоксирует, а потом «вырубит». Потому что Фьюри уже сломя голову летит вниз. Это уже давно не тот Фьюри, который был раньше. Деонтей Уайлдер все-таки его конкретно так «пробил», – сказал Дудченко.

sport.ua

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