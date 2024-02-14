Денисов рассказал, когда Усик может дебютировать за Полесье

ФК Полесье. Александр Усик

Директор ФК «Полесье» по маркетингу Александр Денисов рассказал, когда известный боксер Александр Усик сможет дебютировать за житомирский клуб.

«Очень разочарованы, потому что как раз после боя с Тайсоном Фьюри Усик должен был потратить определенное время на восстановление, и ожидали, что он уже, возможно, весной присоединится к команде, чтобы помочь ей.

Но с учетом того, что бой перенесен на май, все это время, конечно, будет посвящено подготовке к этому бою. Очень хочется, чтобы этот цыганский Барон никуда не спрыгнул.

Тогда будем рассчитывать на то, что Усик со следующего сезона присоединится к команде, – сказал Денисов.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua