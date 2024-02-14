Следить

Бокс

Денисов рассказал, когда Усик может дебютировать за Полесье

ФК Полесье. Александр Усик

Директор ФК «Полесье» по маркетингу Александр Денисов рассказал, когда известный боксер Александр Усик сможет дебютировать за житомирский клуб.

«Очень разочарованы, потому что как раз после боя с Тайсоном Фьюри Усик должен был потратить определенное время на восстановление, и ожидали, что он уже, возможно, весной присоединится к команде, чтобы помочь ей.

Но с учетом того, что бой перенесен на май, все это время, конечно, будет посвящено подготовке к этому бою. Очень хочется, чтобы этот цыганский Барон никуда не спрыгнул.

Тогда будем рассчитывать на то, что Усик со следующего сезона присоединится к команде, – сказал Денисов.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

«Вашингтон» — «Колорадо»: смотреть трансляцию матча НХЛ

Баскетбол

Зацініть, у чому Вембаньяма прийшов на гру – нехай потім не питає, чому його називають слендерменом

Бокс

Денисов рассказал, когда Усик может дебютировать за Полесье

Футбол

ЛЧ. РБ Лейпциг — Реал 0:1. Фантастический Лунин приносит Мадриду победу

Футбол

Шахтер объявил заявку на первый матч плей-офф Лиги Европы с Марселем

Автоспорт

Ф2: Зейн Мэлони – вновь лучший на тестах в Бахрейне

Баскетбол

Найбільш рандомна компанія в історії. Шакіл О’Ніл поділився фото з популярними співачками

Баскетбол

У сина Шакіла є особливі кастомні кросівки Nike Kobe 8, виконані у дуже символічних кольорах

Бокс

Это будет супербой. Назван соперник Канело Альвареса на поединок 4 мая

Футбол

Жозе Моуринью должен уплатить налоговый штраф

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс