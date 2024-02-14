Экс-чемпион мира рассказал, что поможет Усику выиграть у Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира, а ныне успешный тренер Вячеслав Сенченко высказал мнение о предстоящем поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Будет тяжело. Думаю, что победит Усик. Скорее всего, решением судей. Тайминг и скорость Усика станут решающими факторами. Хотя Фьюри тоже не назвать медленным боксером. Если сравнивать его с предыдущим соперником – Даниэлем Дюбуа, — то Фьюри гораздо быстрее. Если сравнивать с Энтони Джошуа?.. Фьюри тоже, наверное, немного быстрее. Думаю, что все решит тайминг. Приблизительно так же, как это было с Джошуа. Вот эти доли секунды, вот это умение сыграть на опережение. Эти доли секунды, на которые соперник не успевает отреагировать, этот тайминг нанесения ударов у Усика на очень высоком уровне. Думаю, по таймингу он будет превосходить Фьюри. Будет опережать его на вот эти доли секунды», – заявил Сенченко.

Как известно, бой Усика с Фьюри перенесен на 18 мая с 17 февраля из-за рассечения у британца.

Ранее бывший соперник Александра Усика оценил лучшие качества украинца в хэвивейте.

sport.ua