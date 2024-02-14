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Бокс

ФОТО. Финал между своими. Украинские боксеры выиграли 6 медалей в Софии

НОК

Сборная Украины завоевала 6 медалей (одно золото, два серебра и три бронзы) на 75-м международном турнире по боксу «Странджа», который состоялся в Софии, столице Болгарии.

Золото в весовой категории 86 кг разыграли представители Украины. Богдан Толмачев одержал победу единогласным решением судей над своим партнером по национальной сборной – Павлом Мичковским.

Серебро – также в активе Татьяны Довгаль (до 60 кг), бронзовыми призерами стали: Айдер Абдураимов (до 57 кг), Ярослав Харцыз (до 63,5 кг), Василий Ткачук (свыше 92 кг).

sport.ua

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