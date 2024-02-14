Камбосос назвал запредельную цену боя с Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Камбосос

Бывший чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос дал оценку значимости поединка с экс-чемпионом по трем версиям Василием Ломаченко, который состоится 12 мая в Перте (Австралия).

«Мне кажется, в этом поединке на кону стоят наши карьеры. Думаю, что так возникает дух соперничества, однако здесь присутствует большое уважение с обеих сторон. Есть огромное уважение к тому, что мы достигли, и к тому, какие мы бойцы — воины, активные и феерические в ринге.

Ринг – это то место, где нашему уважению приходит конец. Там Ломаченко придется делать то, что он делает, а я буду делать то, что делаю я. Ему это может не нравиться, и мне это может не нравиться, но один из нас будет нокаутирован», — заявил Камбосос.

Ранее Джордж Камбосос признался, что он прижат к стене перед поединком с Василием Ломаченко.

sport.ua