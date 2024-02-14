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Прайс признался, что сожалеет о том, что тренировался с Ленноксом Льюисом

boxing-social.com. Дэвид Прайс и Леннокс Льюис

Бывший боксер супертяжелого веса Дэвид Прайс (25-7, 20 KO) признался, что сожалеет о своем решении готовиться к реваншу с Тони Томпсоном вместе с легендарным Ленноксом Льюисом.

«Честно говоря, это самое большое разочарование в моей карьере — принять бой-реванш с Тони Томпсоном. Еще одним поводом для сожаления стало то, что я пошел тренироваться с Ленноксом Льюисом для матча-реванша, потому что это было самое неудачное время для того, чтобы привести в команду кого-то нового, кто пытался изменить многое из того, что уже работало.

В первом бою я был побежден одним ударом, который пришелся по затылку. Рефери даже не дал мне отсчет, он просто остановил бой, и это был единственный недочет, который я допустил.

После этого я поехал в Канаду, тренировался с Ленноксом и изменил все в своей подготовке и стиле, и я пожалел о том, что принял бой так скоро», – сказал Прайс.

sport.ua

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