Промоутер рассказал, как Кличко потерял сознание после боя за титул WBO

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко и Леймон Брюстер

Промоутер Александр Красюк вспомнил поединок за вакантный титул WBO в супертяжелом весе между Владимиром Кличко и американским боксером Леймоном Брюстером, в котором украинец потерпел странное поражение.

«Владимир тогда действительно доминировал и побеждал, но в какой-то момент просто исчез с ринга. Это было отравление. Он терял сознание во время боя и после боя, Кличко был без сознания, когда его везли в больницу. Когда его привезли в больницу и он сдал все необходимые анализы – показатель глюкозы в его крови зашкаливал, это вряд ли могло случиться от обычных ударов в бою», – сказал Красюк.

Напомним, Кличко проиграл Леймону Брюстеру в очень странном поединке (апрель 2004 года). Владимир доминировал четыре раунда, отправив американца в нокдаун, но в пятом раунде оказался на грани изнеможения и проиграл техническим нокаутом. В реванше, который состоялся в 2007 году, угол Брюстера снял своего бойца в перерыве между 6-м и 7-м раундами.

Ранее легенда украинского бокса Владимир Кличко назвал бой против Брюстера переломным моментом, полностью изменившим его дальнейшую карьеру.

sport.ua