Усик – в тройке, Лопес – выбыл. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров

Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес и Джемейн Ортис

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Теофимо Лопес, который недавно одержал неуверенную победу над Джемейном Ортисом, был исключен из десятки лучших. Место Теофимо в списке занял объединенный чемпион в наилегчайшем весе Джесси Родригес.

Отметим, что Александр Усик остался в тройке лучших, лидирует Теренс Кроуфорд.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) Наоя Иноуэ (26-0, 23 KO) Александр Усик (21-0, 13 KO) Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO) Артур Бетербиев (20-0, 20 KO) Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) Девин Хейни (31-0, 15 KO) Эррол Спенс (28-1, 22 KO) Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO) Джесси Родригес (19-0, 12 KO)

sport.ua