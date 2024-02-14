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Бокс

Усик – в тройке, Лопес – выбыл. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров

Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес и Джемейн Ортис

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Теофимо Лопес, который недавно одержал неуверенную победу над Джемейном Ортисом, был исключен из десятки лучших. Место Теофимо в списке занял объединенный чемпион в наилегчайшем весе Джесси Родригес.

Отметим, что Александр Усик остался в тройке лучших, лидирует Теренс Кроуфорд.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

  1. Усик – в тройке, Лопес – выбыл. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров

    Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO)

  2. Усик – в тройке, Лопес – выбыл. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров

    Наоя Иноуэ (26-0, 23 KO)

  3. Усик – в тройке, Лопес – выбыл. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров

    Александр Усик (21-0, 13 KO)

  4. Усик – в тройке, Лопес – выбыл. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров

    Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO)

  5. Артур Бетербиев (20-0, 20 KO)
  6. Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO)

  7. Усик – в тройке, Лопес – выбыл. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров

    Девин Хейни (31-0, 15 KO)

  8. Усик – в тройке, Лопес – выбыл. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров

    Эррол Спенс (28-1, 22 KO)

  9. Усик – в тройке, Лопес – выбыл. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров

    Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO)

  10. Усик – в тройке, Лопес – выбыл. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров

    Джесси Родригес (19-0, 12 KO)

sport.ua

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