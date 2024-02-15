Следить

Бокс

Бой Беринчика за титул. Переговоры идут к подписанию контракта

Boxingscene. Денис Беринчик

По информации американских СМИ, переговоры о титульном бое между Денисом Беринчиком и Эмануэлем Наваррете идут к подписанию контракта.

Ранее WBO санкционировала поединок за пояс легкого веса между официальным претендентом Беринчиком и Наваррете, который поднимается из другого веса.

Сообщается, что бой должен состояться в мае в Калифорнии.

Беринчик провел в профессионалах 18 боев, одержал 18 побед. У Наваррете уже 40 поединков в профи, 38 побед, поражение и ничья.

sport.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Шахтер сыграл вничью с Марселем в первом матче плей-офф Лиги Европы

Автоспорт

Ферстаппен: Необязательно устанавливать новые рекорды

Футбол

«Овечкин все умеет и знает. Под него надо успевать перемещаться!» Интервью вратаря «Колорадо» Георгиева

Бокс

Бой Беринчика за титул. Переговоры идут к подписанию контракта

Футбол

Лига конференций. Жерсон забил за Слован, Юнион спасся с Айнтрахтом, Легия проиграла в Норвегии

Футбол

Шахтер – Марсель 0:1. ОНЛАЙН

Автоспорт

Чандхок: Антонелли лучший гонщик со времён Ферстаппена

Футбол

НХЛ: «Рейнджерс» — «Монреаль», «Чикаго» — «Питтсбург». Расписание матчей 16 февраля

Баскетбол

Вийшов трейлер документального фільму про Янніса Адетокумбо

Баскетбол

Девін Букер був видалений через 5 хвилин після початку матчу з «Пістонс»

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс