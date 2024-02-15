Бой Беринчика за титул. Переговоры идут к подписанию контракта

Boxingscene. Денис Беринчик

По информации американских СМИ, переговоры о титульном бое между Денисом Беринчиком и Эмануэлем Наваррете идут к подписанию контракта.

Ранее WBO санкционировала поединок за пояс легкого веса между официальным претендентом Беринчиком и Наваррете, который поднимается из другого веса.

Сообщается, что бой должен состояться в мае в Калифорнии.

Беринчик провел в профессионалах 18 боев, одержал 18 побед. У Наваррете уже 40 поединков в профи, 38 побед, поражение и ничья.

sport.ua