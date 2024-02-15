Отто ВАЛЛИН: «Даю Джошуа более высокие шансы на победу над Фьюри»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Отто Валлин

33-летний шведский супертяжеловес Отто Валлин (26-2, 14 KO) высказался о потенциальном бое между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и экс-чемпионом мира Энтони Джошуа (27-3, 24 KO).

«Это весьма интересный поединок. Мне всегда казалось, что Фьюри достаточно легко победит в этом бою, но сейчас нужно отдать должное Джошуа. Я знаю, что он очень жесткий и сильный, к тому же у него есть скорость. Энтони – хороший боец, поэтому я считаю, что это будет отличный бой. Мне тяжело пойти против Фьюри, но Джошуа тоже необходимо оставить шансы. Я думаю, что это будет хороший поединок. Безусловно, это бой, который мы хотим увидеть.

Мне всегда казалось, что стиль Джошуа хорошо подходит Фьюри. Но я немного поменял свое мнение. Теперь, когда я провел бой с Джошуа, я даю ему более высокие шансы», – сказал Валлин в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что Джошуа может стать запасным бойцом на бой Фьюри – Усик.

Отметим, что Валлин в конце прошлого года досрочно проиграл Джошуа в пятом раунде. Также Отто дрался с Фьюри в 2019 году, проиграв единогласным решением судей (110-118, 111-117, 112-116). Тот поединок запомнился ужасным рассечением у британца.

sport.ua