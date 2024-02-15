Следить

Бокс

Президент WBC: «Мы должны иметь мгновенные видеоповторы в бою Фьюри – Усик»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Президент WBC Маурисио Сулейман считает, что боксерскому спорту необходимо внедрять видеотехнологии, такие как видеоповторы во время поединков.

В одном из интервью Сулейман заявил, что он и его организация будут «очень сильно бороться за то, чтобы в бою Тайсон Фьюри – Александр Усик были мгновенные повторы».

«Мы начали использовать мгновенные повторы 12 лет назад. Мы использовали их в Японии, Канаде, Мексике, Европе, США и на всех других крупных территориях. и дважды использовали его в BBBofC и в последнем поединке между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну, когда Фьюри получил рассечение. Рефери не видел причины пореза, а на огромном экране мы увидели, что это был удар головой, поэтому мы сразу же признали его ударом головой.

Мы должны иметь мгновенные повторы, особенно в таких поединках, потому что последнее, чего вы хотите, – это споры, которые убивают спорт. Мы будем очень упорно бороться за то, чтобы в бою Фьюри против Усика и во всех последующих крупных поединках были мгновенные повторы. Мы должны использовать доступные технологии и извлекать из них максимальную пользу», – сказал Сулейман.

Бой Усика с Фьюри перенесен на 18 мая с 17 февраля из-за рассечения у британца.

sport.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Главный тренер «Колорадо» Беднар — о Георгиеве: «Иногда Алекс играет безупречно»

Бокс

Президент WBC: «Мы должны иметь мгновенные видеоповторы в бою Фьюри – Усик»

Футбол

Грэм Поттер — главный кандидат на замену Мойесу в Вест Хэме

Теннис

Буэнос-Айрес. Ярри совершил камбэк в матче с Вавринкой, Диас Акоста одержал самую рейтинговую победу в карьере

Футбол

Флик хочет вернуться к тренерской деятельности

Автоспорт

История названий машин Ferrari

Футбол

Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», набравшим 50 очков в четырех сезонах подряд

Футбол

Янг Бойз — Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы

Баскетбол

Бостон Михайлюка с разницей в 50 очков разнес Бруклин, Сакраменто Лэня победил Денвер в НБА

Теннис

Стэн Вавринка: «Все, чего я хочу — ни о чем не жалеть в тот день, когда перестану играть»

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс