Сергей ГЛУЩЕНКО: «Вернулись с наградами, но есть и уязвимые места»

ФБУ. Сергей Глущенко (справа)

Старший тренер мужской сборной Украины по боксу (U-22) Сергей Глущенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал о выступлении своих подопечных на международном турнире в Болгарии, где они завоевали пять наград:

– В Софии соревновались боксеры из 28 стран. Украину представляла мужская сборная (U-22) усиленная тремя более возрастными атлетами. Два из них стали призерами: Богдан Толмачев покорил верхнюю ступеньку пьедестала почета в весе 86 килограммов, а Ярослав Харциз финишировал третьим в категории 63.5 кг.

В общем, конкуренция на турнире была довольно острой. Мы позаботились, чтобы даже те наши боксеры, которые уступили после первых боев, имели достаточную боксерскую практику. В зале, где проходил турнир было установлено сразу четыре ринга и один из них использовался для спаррингов. При желании легко можно было договориться с соперниками из других стран.

Домой вернулись с богатым "урожаем" наград, но в некоторых весовых категориях выступили ниже своих возможностей.

Впереди – работа над ошибками. Времени на раскачку нет. Уже в мае на Ривненщине пройдет первенство Украины по боксу среди мужчин (U-22), где и определится кто будет представлять отечественный бокс в октябре на чемпионате Европы в Болгарии.

sport.ua