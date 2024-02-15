ВИДЕО. 57-летний Майк Тайсон показал жесткую работу на лапах

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

В сети опубликовали нарезку из очень динамичных моментов во время тренировки бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона.

«Еще один день на работе! Спасибо тебе за все, мой брат!», – подписал видео бразильский тренер Рафаель Кордейро.

Отметим, что 57-летний Майк Тайсон был одним из самых грозных боксеров всех времен, добыв 44 из своих 50 побед нокаутом и став самым молодым боксером, когда-либо завоевывавшим титул чемпиона в супертяжелом весе.

sport.ua