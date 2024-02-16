Боец, который повалил Фьюри, дал четкий прогноз на бой с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Стив Каннингем

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Стив Каннингем (30-9-1, 13 KO) спрогнозировал самый вероятный вариант развития событий в бою между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Если бы мне пришлось поставить на это деньги, я думаю, что Тайсон Фьюри получит дисквалификацию. Это мой прогноз, ему придется висеть на Усике. Он не сможет выиграть на голом мастерстве.

После моего боя Фьюри прибавил в мастерстве. Он уже не тот, что в бою со Стивом Каннингемом. Он стал лучше, определенно.

Усик лучше меня, более опытен, более уверен, и он левша. Так что я думаю, что Фьюри придется использовать эту тактику, чтобы победить, и ему придется навалиться на него, когда Усик начнет включать матрицу и разрывать его на части. Тайсону придется как-то замедлить его. Я прогнозирую победу Усика по очкам или дисквалификацию Фьюри», – сказал Каннингем.

Стив Каннингем дрался против Фьюри в 2013 году и даже отправил его в нокдаун во втором раунде. Но в итоге проиграл нокаутом в седьмой трехминутке.

Бой Усика с Фьюри перенесен на 18 мая с 17 февраля из-за рассечения у британца.

sport.ua