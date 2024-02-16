Дэвид Прайс ожидает, что бывший соперник Усика вернется на ринг

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший боксер супертяжелого веса Дэвид Прайс (25-7, 20 KO) уверен, что экс-чемпион мира в первом тяжелом весе 41-летний Тони Беллью (30-3-1, 20 KO) еще вернется в ринг.

«У него, наверное, больше времени, чем у меня. Я полностью отдаюсь своему делу, занимаюсь бизнесом, а он играет в гольф и комментирует. Это легкая жизнь, у него будет время подумать о бое.

Ему нужно что-то, что заставит его пошевелиться. Не думаю, что для этого подойдет поле для гольфа», – сказал Прайс в интервью IFL TV.

Отметим, что Беллью ушел на пике популярности, несмотря на то, что его последний бой был проигран. Тони досрочно проиграл Александру Усику в поединке за все четыре титула в крузервейте на «Манчестер Арене» в 2018 году.

sport.ua