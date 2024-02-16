Джозеф ПАРКЕР: «Чжан Чжилей сейчас в ударе, но я его вырублю»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Новозеландский боксер Джозеф Паркер (34-3, 23 KO) прогнозирует победу нокаутом над временным чемпионом WBO в супертяжелом весе Чжаном Чжилей в их поединке, который состоится 8 марта.

«Я готовлюсь к лучшей версии Чжана. Я знаю, что многие говорят, что ему уже 40, он стар и скоро потускнеет. Многие отдают ему предпочтение, а я молод и голоден, у меня есть скорость и движение. Я вырублю Чжана.

Я не недооцениваю его. Я не думаю, что он старый и медленный. Послушайте, Чжан набрал темп, и он в ударе. Так что я хочу заполучить лучшего Чжана, потому что он будет показывать лучшее, что есть во мне.

Мы проводим лучшую подготовку, и с каждым лагерем я чувствую, что поднимаюсь все выше и выше. Есть только один способ доказать, что я поднимаюсь, – показать это в ночь боя. Я верю, что, отправившись в Саудовскую Аравию и завершив там подготовку, я буду готов к еще одному хорошему выступлению», – сказал Паркер.

sport.ua