Экс-чемпион мира Котельник назвал лучшего боксера в истории Украины

Facebook. Андрей Котельник

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Андрей Котельник назвал лучшего, на его взгляд, боксера Украины всех времен. 46-летний экс-боксер уверен, что не было и нет до сих пор равных Владимиру Кличко.

«Самый сильный боксер Украины за всю историю? Владимир Кличко – на первом месте. За то, что он более десяти лет владел чемпионским. Его манера ведения боя не нравится. Но если брать по боксерскому IQ, то это Ломаченко», – заявил Котельник.

Владимир Кличко, как известно, ушел из профессионального бокса в 2017 году, отказавшись от реванша с Энтони Джошуа, которому проиграл в апреле того года. Всего на счету украинца 64 победы (54 нокаутом) и 5 поражений.

sport.ua