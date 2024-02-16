Команда Усика – о переносе боя: «Мы будем молиться за Фьюри»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Промоутер Александр Красюк рассказал, что они с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (21-0, 13 КО) молятся за здоровье обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO) после его рассечения в спарринге.

«Я, наверное, передам послание всех болельщиков по всему миру. Мы будем молиться за Тайсона Фьюри и его здоровье. Мы надеемся, что он будет готов на 100 процентов к 18 мая и бой обязательно состоится. Это наше желание, наша воля, наше стремление, и весь мир хочет увидеть, кто лучший тяжеловес в мире – Александр Усик», – сказал промоутер.

Красюк утверждает, что задержка никак не повлияла на подготовку Усика: украинец продолжил спарринги после того, как ему сообщили о травме глаза Фьюри.

«У Александра все отлично. Он должен был драться в эту субботу, но, к сожалению, не будет, и мы все знаем причину этого. Но он профессионал высокого уровня. Он принял эту новость с улыбкой на лице и с полным пониманием того, что происходит. Так что для него это будет еще одно испытание, но он готов к трудностям в своей жизни. Так что ничего особенного не изменилось. Единственное изменение – это дата, все остальное осталось прежним», – добавил промоутер.

Усик и Фьюри должны были сразиться за все четыре пояса в эти выходные в Саудовской Аравии, но бой перенесен на 18 мая.

sport.ua