Следить

Бокс

Легенда МЮ готовится к дебюту в боксе. К чему здесь Усик и Фьюри?

Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный футболист английского «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни ведет переговоры с компанией Misfits относительно своего возможного дебюта на боксерском ринге, сообщает британское издание The Sun.

Misfits – это агентство, которое занимается организацией поединков между известными людьми и профессиональными боксерами или бойцами ММА. Одним из основателей компании является известный блогер KSI.

По информации источника, сейчас стороны переговорного процесса планируют устроить дебют Уэйна Руни на ринге уже в мае. В том же месяце состоится самый ожидаемый бой года между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Ранее Уэйн Руни был уволен с должности главного тренера «Бирмингем Сити» (Чемпионшип) за неудовлетворительные результаты.

sport.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

«Рейнджерс» выиграли у «Монреаля». Панарин сделал 3 голевые передачи

Баскетбол

Як він це робить?! Каррі на розминці закинув у кошик з тунелю, що веде у підтрибунку

Баскетбол

У мережі порівняли результати «Сакраменто» Сабоніса проти бігменів, які поїдуть на Матч зірок від Заходу замість нього

Бокс

Легенда МЮ готовится к дебюту в боксе. К чему здесь Усик и Фьюри?

Футбол

ЛК. Аякс спасается на последних секундах, Бетис сенсационно проигрывает хорватам у себя дома и минимальная победа Маккаби

Теннис

Рафаэль Надаль — об окончании карьеры: «Я скажу вам больше перед Ролан Гаррос»

Футбол

Шахтер – Марсель 2:2. Как это было

Автоспорт

Ферстаппен: Мои отношения с Хорнером не изменились

Футбол

«Побить любой рекорд Гретцки дорогого стоит». Эксклюзив с Овечкиным

Бокс

Экс-чемпион мира Котельник назвал лучшего боксера в истории Украины

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс