О’Шаки и Абрахам устроят прекрасный бой. На это стоит посмотреть

boxingnewsonline.net. О’Шаки Фостер и Абрахам Нова (справа)

В ночь на 17 февраля в Нью-Йорке, США, состоится поединок между американцами О'Шаки Фостером (21-2, 12 КО) и Абрахамом Новой (23-1, 16 КО). Фостер будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC во втором полулегком весе. Это будет вторая защита для О'Шаки и первый бой после одного из лучших махачей 2023 года, который он устроил против Эдуардо Эрнандеса.

Фостер и Нова созданы, чтобы устроить шоу. К поединку незаслуженно мало внимания

Некоторые боксерские поединки проходят мимо нас и остаются с незаслуженно малым вниманием от фанатов. Даже правильнее будет сказать, что не некоторые, а достаточно большое количество поединков так и остаются малозаметными.

Даже при всей назойливости журналистов и желании показать и рассказать, если фанаты не знают имен, они вряд ли пойдут смотреть поединок. Это касается и предстоящего противостояния О'Шаки Фостера против Абрахама Новы.

В 2023 году Фостер стал участником и победителем одного из главных поединков года. Он отправился в Канкун, Мексика, где встретился с мексиканцем – Эдуардо Эрнандесом. Было горячее, чем может показаться, если вы впервые видите эти имена.

Во-первых, крайне колоритные встречи боксеров для официальных фото и событий. К примеру, на солнечных пляжах Канкуна. Бойцы спорили, команды конфликтовали. Большая разница между их криками и обстановкой вокруг.

Во-вторых, сам бой. Эрнандес традиционно принялся гонять оппонента по рингу и пытаться сначала остановить его, а затем забить. Не сказать, чтобы получалось плохо. Эдуардо старался и работал изо всех сил. Просто и впервые защищавший чемпионский титул Фостер оказался замечательно готовым.

Инициатива скакала между соперниками, не зная, куда же примкнуть, но чемпион оказался более умелым. Он и попадал отлично, и качал визави ударами, и классно работал вторым номером. Прекрасное противостояние, в котором было место и технике, и силовой борьбе.

Фостер вообще в последние несколько лет имеет прекрасные выступления. Он не проигрывает с 2016 года. Но одно дело — бить Мигеля Романа, у которого более десяти поражений, а другое – чувствовать себя хорошо и с другим уровнем оппозиции.

О'Шаки имел перерыв почти два года между 2020 и 2022 годами, и это пошло ему на пользу. После возвращения американец сначала заехал в Дубай, где побил на тот момент непобедимого представителя Таджикистана Мухаммадкуджу Ягубова. А потом вообще вышел на бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC против такого же непобедимого Рэя Варгаса.

Фаворит не справился вообще. Проиграл единогласным решением судей со счетом, который можно назвать уверенным для Фостера.

А что же соперник? Абрахам Нова понимает, как работает боксерский бизнес. Здесь мало быть классным боксером, точно бить и неплохо уходить от ударов. Надо давать шоу во всем. Нова и дает шоу – даже во внешнем виде. Его борода то светлая, то розовая, то еще какого-то цвета. Уже смотрится ярко.

Но здесь очень просто скатиться от боксера, который дает шоу, к спортсмену, устраивающему клоунаду. Чтобы этого не было, нужно, чтобы и в ринге были соответствующие своему шоу результаты.

В 2022 году в карьере Новы наконец-то произошла та самая проверка, которая должна расставить точки. Он встретился с двукратным олимпийским чемпионом Робейси Рамиресом. И проиграл. Да еще досрочно. Да еще до середины боя – нокаутом в пятом раунде.

Ситуация не из приятных, но не роковая, если веришь в себя.

Нова верил, вернулся и прекрасно – победой над Адамом Лопесом. Если это имя вам ничего не говорит, то стоит отметить, что Лопес – еще та заноза. С ним намучились и Исаак Догбоэ, и Оскар Вальдес. А из пяти поражений у него только одно досрочное – еще в своем первом (было два) поединке против Вальдеса в 2019 году.

После Лопеса на Нову выпустили Джонатана Ромеро, быстро добавившему к своему первому поражению второе. Уже со второго раунда Абрахам попадал и отправлял соперника в нокдаун. В третьем все было завершено – нокаутом.

И сейчас они встречаются. Нова и Фостер. И это точно будет интересно, хотя даже в США такой поединок не посмотрят много людей. Не самый популярный вес и не самые звездные боксеры. Но чисто визуально парни дополняют друг друга. Еще и стилистически, как братья.

Фостер работает классно вторым номером. Может и первым, но ловить на ошибках, осторожно отрабатывать от оппонента – это его фишка. Нова тоже любит ловить на ошибках, но находясь на сопернике. Как в бою с Ромеро, когда он провоцировал атаку, проваливал и моментально контратаковал.

Да, как братья – это не всегда один в один. Это когда они дополняют друг друга. В случае стилей Абрахама Новы и О'Шаки Фостера это именно так.

Кто фаворит?

Boxing Scene. О'Шаки Фостер

Очевидно, что букмекеры ставят на чемпиона, но разрыв прямо тотальный. На О'Шаки Фостера можно поставить за 1,12. На Абрахама Нову – за 6.00.

То, что О'Шаки – фаворит, понятно. В последнее время его бокс выглядит очень уверенно. Четкий, с энтузиазмом, но не слишком – чтобы не сгореть самому. Победа над Варгасом показала, что это не просто вспышка, а методичная работа над результатом.

Почему на Нову такой коэффициент? Если логично, то причин несколько. Единственному топовому сопернику в карьере он проиграл. Победы впоследствии были отличными, но это и близко не самый высокий уровень оппозиции. Если сравнивать с соперником – тем более.

А еще Нова частенько открывается. Когда идет в атаку, руку держит не на подбородке, а где-то пониже. Такие ошибки стабильны и стабильно могут принести негативный результат. Но могут и не принести, потому что соперник также не без греха.

Бой до момента, пока кто-то не попадет первым.

1.12

–

6.00

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1.12

–

6.00

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sport.ua