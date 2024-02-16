Instagram. Цотне Рогава

В ночь с 15 на 16 февраля в Сан-Джасинто (штат Калифорния) состоялся вечер бокса под эгидой Toro Promotions с участием украинского боксера.

Украинский супертяж Цотне Рогава (новый рекорд: 5–0, 5 КО) досрочно выиграл 5-й поединок на профи-ринге. Его соперником в 6-раундовом бою был американец Джон Шипман (5–6, 2 КО).

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За день до боя прошла церемония взвешивания, на которой украинец перевесил своего оппонента аж на 23,7 кг (у Рогавы: 120 кг, у Шипмана – 96,3 кг)

Шипман не сумел оказать ни малейшего сопротивления. Рогава вышел на ринг и начал избивать соперника мощными ударами. Оппонент решил наматывать круги по периметру ринга, попросту убегая от украинца! Но и это его не спасало.

Американец постоянно получал по корпусу и в голову. После одного из пропущенных ударов Джон опустился вниз по канатам ринга, и рефери остановил бой.

Таким образом, Рогава снова уничтожил соперника в первом раунде, и это его 5-я победа. Однако украинскому супертяжу пора серьезно поднимать уровень оппозиции.

В предыдущих 4 профи-боях Рогава досрочно победил Петара Мрваля из Хорватии, Майкла Бассетта из Британии, Демира Гуламича из Боснии, Данте Уильямса из США.

ВИДЕО. На взвешивании Цотне Рогава оказался тяжелее соперника на 23,7 кг

ВИДЕО. Цирк с мешками. Рогава снова уничтожил соперника в первом раунде

sport.ua