Toro Promotions. Цотне Рогава и Джон Шипман

В ночь с 15 на 16 февраля в Сан-Джасинто (штат Калифорния) состоится вечер бокса под эгидой Toro Promotions с участием украинского боксера.

Украинский супертяж Цотне Рогава (4–0, 4 КО) проведет 5-й поединок на профи-ринге.

Его соперником в 6-раундовом бою будет американец Джон Шипман (5–5, 2 КО)

За день до боя прошла церемония взвешивания, на которой украинец перевесил своего оппонента на 23,7 кг. Также боксеры провели дуэль взглядов.

Итоги взвешивания: Цотне Рогава (Украина) – 120 кг, Джон Шипман (США) – 96,3 кг.

В предыдущих 4 боях Рогава досрочно победил Петара Мрваля из Хорватии, Майкла Бассетта из Британии, Демира Гуламича из Боснии, Данте Уильямса из США.

ВИДЕО. На взвешивании Цотне Рогава оказался тяжелее соперника на 23,7 кг

Постер к бою

sport.ua