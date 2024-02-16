Следить

Бокс

Во Львове найден мертвым 16-летний украинский боксер. Начато расследование

Twitter

Полиция Ивано-Франковской области уведомилоа, что нашла мертвым 16-летнего украинского боксера Назара Малинкина.

Тинейджер днем 7 февраля вышел из дома в Коломые и не вернулся. 15 февраля тело Назара было обнаружено во Львове и направлено на экспертизу.

Сообщается, что следователи проводят досудебное расследование по ст.115 с отметкой «Самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

Назар Малинкин был призером чемпионата Украины по боксу среди молодежи-2023 и победителем турнира Кужельного-2023.

Во Львове найден мертвым 16-летний украинский боксер. Начато расследование

sport.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Овечкин — об игре Кучерова: «Хотелось бы, чтобы Никита выиграл гонку бомбардиров»

Бокс

Во Львове найден мертвым 16-летний украинский боксер. Начато расследование

Футбол

Статистические порталы оценили игру Трубина в матче против Тулузы

Теннис

Роттердам. Синнер одолел Монфиса в трехсетовом поединке, Грикспор второй раз в карьере победил игрока топ-10

Футбол

Шахтер сыграл вничью с Марселем в первом матче плей-офф Лиги Европы

Автоспорт

Ферстаппен: Необязательно устанавливать новые рекорды

Футбол

«Овечкин все умеет и знает. Под него надо успевать перемещаться!» Интервью вратаря «Колорадо» Георгиева

Бокс

Бой Беринчика за титул. Переговоры идут к подписанию контракта

Футбол

Лига конференций. Жерсон забил за Слован, Юнион спасся с Айнтрахтом, Легия проиграла в Норвегии

Футбол

Шахтер – Марсель 0:1. ОНЛАЙН

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс