Во Львове найден мертвым 16-летний украинский боксер. Начато расследование

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Полиция Ивано-Франковской области уведомилоа, что нашла мертвым 16-летнего украинского боксера Назара Малинкина.

Тинейджер днем 7 февраля вышел из дома в Коломые и не вернулся. 15 февраля тело Назара было обнаружено во Львове и направлено на экспертизу.

Сообщается, что следователи проводят досудебное расследование по ст.115 с отметкой «Самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

Назар Малинкин был призером чемпионата Украины по боксу среди молодежи-2023 и победителем турнира Кужельного-2023.

sport.ua