Боксер, который ронял Фьюри, назвал две причины, по которым победит Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Стив Каннингем

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Стив Каннингем (30-9-1, 13 KO) не уверен, что привычная тактика обладателя пояса WBC в хевивейте Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO) сработает в бою с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Я думаю, что Усик может победить Фьюри по двум причинам. Первая – это умения Усика, его набор навыков, в этом ему нет равных. У него необычные движения, он неудобен. Он по-разному мыслит, использует углы. Это самый высокий уровень бокса, который мы видим сейчас. Он может наносить Фьюри удары, которые могут вызвать у соперника сильное раздражение.

Вторая причина – это его команда, его менеджмент. С ним работает Эгис Климас. Они сильны в Европе и во всем мире. У Эгиса за плечами солидная карьера по продвижению бойцов и их опеке.

Мы все знаем, что Фьюри использует некоторые тактические приемы, которые являются весьма сомнительными. Я бы не сказал, что они против правил. Его еще не дисквалифицировали, но они на грани, и они дают ему преимущество. При его росте в 206 см и весе в 120 кг. Все, что он делает, – это принимает пару ударов, блокирует их и висит на сопернике на протяжении всего боя.

Фьюри сделал это со мной, он сделал это с Уайлдером. Он делал это с бойцами, которых хотел измотать. Позже Тайсон выглядел свежим, а они истощены, потому что таскали на себе его 120-килограммовую тушу. А Фьюри мог делать с ними все, что хотел.

Я не думаю, что Эгис и команда позволят сделать это без наказания для Фьюри. Если Тайсон сможет справиться с управлением, контролем за судейством, то он сможет победить украинца. Но в остальном я склоняюсь к победе Усика», – сказал Каннингем.

Стив Каннингем дрался против Фьюри в 2013 году и даже отправил его в нокдаун во втором раунде. Но в итоге проиграл нокаутом в седьмой трехминутке.

Отметим, что Каннингем – один из немногих, кто изначально ставил на Усика в этом противостоянии, а не изменил свой вердикт после неудачного боя Фьюри против Франсиса Нганну.

Бой Усика с Фьюри перенесен на 18 мая с 17 февраля из-за рассечения у британца.

sport.ua