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Бывший тренер Усика рассказал, почему бой с Фьюри нужно отложить до лета

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Джеймс Али Башир

Джеймс Али Башир, бывший тренер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) заявил, что если бы он работал с обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO), то после рассечения британца отложил бы бой на более поздний срок.

«Судя по тому, что я видел, заживление займет шесть-семь месяцев. Похоже, это один из тех рассечений, которые нужно зашивать изнутри и снаружи, чтобы добиться наилучшего результата заживления.

Провести бой в мае – это слишком быстро, это торопить события. Я предвижу, как этот порез снова откроется, если они проведут бой в мае. Я бы перенес бой на июнь или июль, чтобы быть уверенным. Лично я, как тренер по боксу, перенес бы его на более поздний срок. Чем больше времени ему потребуется на заживление, тем лучше будет для Фьюри», – сказал Али Башир в интервью Seconds Out.

Бой Усика с Фьюри перенесен на 18 мая с 17 февраля из-за рассечения у британца.

sport.ua

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