Бокс
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
Менеджер команды Александра Усика Сергей Лапин рассказал о том, что украинский боксер выйдет в ринг против Филипа Хрговича, если Тайсон Фьюри снова не сможет драться 18 мая.
«Были слухи о том, что Фьюри не совсем готов драться 17 февраля. И когда появилась информация о его рассечении, то это выглядело подозрительно. Однако надеемся, что все будет нормально и бой пройдет 18 мая».
«А если Фьюри продолжит бегать, то в контракте прописана замена – есть соглашение о том, что Тайсона заменит Филип Хргович. Так что бой 18 мая точно состоится», — сказал Лапин.
Хргович является обязательным претендентом на титул IBF супертяжелого веса.
Известно, что кроме замены в контракте на бой прописан штраф в 10 миллионов долларов для того, кто не выйдет на бой за все титулы.