Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Хргович

Менеджер команды Александра Усика Сергей Лапин рассказал о том, что украинский боксер выйдет в ринг против Филипа Хрговича, если Тайсон Фьюри снова не сможет драться 18 мая.

«Были слухи о том, что Фьюри не совсем готов драться 17 февраля. И когда появилась информация о его рассечении, то это выглядело подозрительно. Однако надеемся, что все будет нормально и бой пройдет 18 мая».

«А если Фьюри продолжит бегать, то в контракте прописана замена – есть соглашение о том, что Тайсона заменит Филип Хргович. Так что бой 18 мая точно состоится», — сказал Лапин.

Хргович является обязательным претендентом на титул IBF супертяжелого веса.

Известно, что кроме замены в контракте на бой прописан штраф в 10 миллионов долларов для того, кто не выйдет на бой за все титулы.

sport.ua