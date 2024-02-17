Самая горячая девушка-боец UFC согласилась на поединок по правилам бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Пейдж Ванзант

Бывшая звезда UFC Пейдж Ванзант согласилась на бой по правилам бокса. Об этом девушка заявила на своем YouTube-канале:

«Позавчера мне позвонил мой менеджер и предложил бой по правилам бокса, и я его приняла. Не знаю, могу ли рассказать все подробности, я еще не подписала контракт.

Сначала мне предложили дату 23 марта и это было идеально. Черт, да, я проведу еще один бой до того, как мне исполнится 30 лет, потому что мне исполнится 30 лет 26 марта. Так что я сказала своему менеджеру, что да, я соглашаюсь.

После того, как я приняла бой, они сказали, что собираются перенести его на май или июнь. Когда я получу полную информацию, мы сможем рассказать ее в подкасте. Это очень увлекательно».

Звездная Пейдж Ванзант решила уйти из UFC после поражения от бразильянки Аманды Хибасу в 2020 году. Теперь Пейдж зарабатывает благодаря аккаунту на OnlyFans и рекламным контрактам.

В ноябре 2023 года Пейдж набила откровенную татуировку.

sport.ua