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Спарринг-партнер Фьюри объяснил, что рассек Тайсона после грубой шутки

Getty Images/Global Images Ukraine. Агрон Смакичи

33-летний хорватский боксер Агрон Смакичи (19-2, 17 КО) рассказал новые детали о спарринге, во время которого он нанес рассечение обладателю пояса WBC Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 KO).

Дело в том, что Цыганский король перед спаррингом насмехался над Смакичи, «тыкаясь в его зад своим пахом».

«Он сделал это, но это была шутка, и я не воспринял ее всерьез. Я не разозлился, потому что он смеялся, он забавный. Он комик.

Да, это заставило меня стать немного серьезнее, я хотел показать ему, что у меня есть. Но это был чистый удар, и удар локтем был нанесен не специально, я просто пытался провести лучшие раунды и показать ему, что я заслуживаю уважения.

Я получил это уважение в спарринге, а после он сказал: «Отличный спарринг, происходят несчастные случаи, все до этого было замечательно», – сказал Смакичи.

ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение

sport.ua

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