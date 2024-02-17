ВИДЕО. Нокдаун в 12-м раунде. О’Шаки Фостер защитил чемпионский пояс WBC

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В ночь на 17 февраля в Нью-Йорке (США) состоялся поединок под эгидой Top Rank между двумя американцами.

На ринге встретились О'Шаки Фостер (21–2, 12 КО) и Абрахам Нова (23–1, 16 КО).

Фостер сумел защитить титул чемпиона мира по версии WBC во втором полулегком весе (до 59 кг).

Это была вторая защита для О'Шаки и первый бой после одного из лучших поединков 2023 года, который он устроил против Эдуардо Эрнандеса. Титул он завоевал в феврале 2023 года благодаря победе над Рэем Варгасом.

В 12-м раунде чемпион мира отправил соперника в нокдаун. Судьи отдали победу Фостеру раздельным решением, и это его 22-я победа на профи-ринге.

О'Шаки и Абрахам устроят прекрасный бой. На это стоит посмотреть

О'Шаки Фостер (США) – Абрахам Нова (США) – SD 12 (115–112, 113–114, 116–111)

sport.ua