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Бокс

Владимир БОГАТЫРЕНКО: «Подопечные доказали, что на них можно рассчитывать»

ФБУ. Владимир Богатыренко

Старший тренер женской сборной Украины по боксу (U-22) Владимир Богатыренко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал выступление своих подопечных на международном турнире в Болгарии с участием сборных из 28 стран.

– В Софии награды разыгрывались только в олимпийских весовых категориях. Отечественный бокс представляли вторые номера женской сборной Украины. О высоком уровне соревнований свидетельствует, что почти всем нашим боксершам пришлось выяснять отношения с соперницами, у которых уже есть олимпийские лицензии.

Лучше всех среди украинок выступила Татьяна Довгаль (60 кг), которая только в финале в равном бою уступила китаянке. Пятыми финишировали Мария Бова (66) и Раиса Пискун (75 кг). Ярослава Маринчук (50 кг), Светлана Уманская (54 кг) и Кристина Ющук (57 кг) стали девятыми, но также получили ценный международный опыт. Поскольку провели еще по несколько спаррингов.

Своим выступлением в Софии девушки доказали, что могут претендовать на участие в мае в отборочном турнире в Таиланде, где будут разыгрываться олимпийские лицензии.

Ранее старший тренер мужской сборной Украины по боксу (U-22) Сергей Глущенко рассказал о выступлении своих подопечных на международном турнире в Болгарии.

sport.ua

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